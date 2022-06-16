Правительство Чувашии подписало соглашение о сотрудничестве с Союзом машиностроителей России

Кабинет Министров Чувашии и общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали Глава Республики Олег Николаев и заместитель председателя и куратор Чувашского регионального отделения «СоюзМаш», председатель ПСБ Петр Фрадков.

Как отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев, это будет помогать развитию машиностроительного комплекса в республике и формированию в регионе технологической среды для динамичного развития отрасли. Глава также добавил, что сейчас планируются мероприятия по вопросам поддержки региональной промышленности и предпринимательства, обмен информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам. Есть возможности и перспективы для наращивания этого направления.

Пётр Фрадков также подчеркивает, что машиностроительный комплекс Чувашии обладает инвестиционным и экономическим потенциалами роста, поэтому важно сфокусироваться на этом тренде и стимулировать его дальнейшее развитие. Реализация всех мероприятий запланирована в рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашии.