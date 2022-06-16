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Экономика16 июня 2022 12:12

Распространители «Большого Спортлото» сообщили, что главный приз лотереи составляет 300 млн рублей

Новая лотерея проводится по одной из самых популярных международных лотерейных формул
Виктор БАЖЕНОВ
Главный приз «Большого спортлото» составляет 300 млн рублей Фото: Столото

Главный приз «Большого спортлото» составляет 300 млн рублей Фото: Столото

Главный приз «Большого Спортлото» составляет 300 млн рублей.

Заместитель гендиректора российского IT-холдинга S8 Capital, в который входит лотерейный бренд «Столото», Екатерина Тутон сообщила, что суперприз новой лотереи «Большое Спортлото» составляет 300 миллионов рублей.

В Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ она рассказала, что сейчас на рынке лотерей лидирует «Русское лото». Тутон назвала лотерею с бочонками уникальным, «чисто русским» изобретением. При этом 70% населения СССР знали и увлекались «Спортлото», напомнила она.

- Мы надеемся, что «Большое Спортлото» станет вторым флагманом. Чем оно интересно? У него повышенный призовой фонд – 60% от объема продаж билетов, а размер гарантированного Суперприза – 300 миллионов рублей. Кроме того, есть еще несколько категорий крупных призов, — рассказала Тутон.

Она добавила, что у «Большого Спортлото» будет больше победителей и, соответственно, лотерея принесет больше радости россиянам.