Распространители «Большого Спортлото» сообщили, что главный приз лотереи составляет 300 млн рублей

Главный приз «Большого спортлото» составляет 300 млн рублей Фото: Столото

Главный приз «Большого Спортлото» составляет 300 млн рублей.

Заместитель гендиректора российского IT-холдинга S8 Capital, в который входит лотерейный бренд «Столото», Екатерина Тутон сообщила, что суперприз новой лотереи «Большое Спортлото» составляет 300 миллионов рублей.

В Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ она рассказала, что сейчас на рынке лотерей лидирует «Русское лото». Тутон назвала лотерею с бочонками уникальным, «чисто русским» изобретением. При этом 70% населения СССР знали и увлекались «Спортлото», напомнила она.

- Мы надеемся, что «Большое Спортлото» станет вторым флагманом. Чем оно интересно? У него повышенный призовой фонд – 60% от объема продаж билетов, а размер гарантированного Суперприза – 300 миллионов рублей. Кроме того, есть еще несколько категорий крупных призов, — рассказала Тутон.

Она добавила, что у «Большого Спортлото» будет больше победителей и, соответственно, лотерея принесет больше радости россиянам.