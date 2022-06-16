В ДНР предложили Асаду подумать об участии в трибунале над украинскими военными

Наталья Никонорова, фото: МИД ДНР

Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова предложила президенту Сирии Башару Асаду, чтобы он рассмотрел возможность участия САР в международном трибунале над украинскими силовиками.

"Министр предложила господину Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале над представителями ВСУ, обвиняемыми в совершении преступлений против жителей Донбасса", - уточняется в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале МИД ДНР.

Ранее сообщалось, что жители Донецка требуют отдельного трибунала для украинских артиллеристов, обстреливающих город.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июня 2022 года можно прочитать здесь.