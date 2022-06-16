Большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату газа в рублях Фото: REUTERS

Большинство европейских компаний-импортеров российского газа перешли на оплату в рублях, сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак. По его словам, это около 90-95% экспортируемых объемов.

«Те, кто изъявили желание перейти, те перешли. Я думаю, если брать от общего объема потребления примерно процентов 90-95», – сказал вице-премьер на полях Петербургского международного экономического форума.

Напомним, ранее Новак сообщал, что около половины компаний-импортеров российского газа уже открыли счета для оплаты поставок голубого топлива в рублях. По его словам, перевод расчетов в рубли связан с желанием российской стороны получить гарантированную оплату, а такую уверенность в условиях антироссийских санкций и связанной с ними заморозкой валютного резерва может дать только такая схема.