В Минпромторге РФ считают преждевременным говорить о полном уходе IKEA из России Фото: Артем КИЛЬКИН

Говорить о полном уходе IKEA с российского рынка пока рано, считает заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Как отметил замглавы Минпромторга, компания будет искать возможности для возобновления работы в России.

«Я бы не стал драматизировать ситуацию с тем, что IKEA временно прекратила свою работу. Они готовы продать четыре своих завода деревообрабатывающих, которые производят хорошую продукцию, высокотехнологичное производство. Они найдут покупателя, если предложат разумные условия. Что касается самих магазинов, они их не продают. Они их пока закрыли и не открывают, но будут искать возможность возобновить работу на российском рынке», – сказал Евтухов в открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ.

По мнению заммнистра, IKEA востребована в России и является уникальным форматом, который пока никто в мире не смог повторить. Он считает, что другие сети воспользуются уходом компании из России и смогут найти своего потребителя. Кроме того, Евтухов заверил, что российский будет открыт для IKEA, если она захочет вернуться.

«У IKEA уход не по политическим мотивам. Никаких идиотских заявлений по поводу спецоперации или еще чего-то. Компания, с учетом того, что у нее очень сложная структура и поставок, и продаж, прежде всего логистика, очень много продукции идет с заводов по контрактному производству из Европы – они просто не могут продавать часть ассортимента. Для компании двери открыты в нашей стране», – заявил замминистра.

Как писал сайт Kp.ru, IKEA решила продать все свои фабрики в России. Их у производителя четыре. В компании также заявили, что штат сотрудников в России будет сокращен. Решение связано с ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.