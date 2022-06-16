Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что отказ России от Болонской системы не повлияет на ЕГЭ Фото: Иван МАКЕЕВ

Решении России отказаться от Болонской системы не повлияет на проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 16 июня заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам руководителя ведомства, Болонский процесс никак не связан с ЕГЭ, поскольку это абсолютно разные системы.

- Другое дело, что решение о присоединении к Болонской системе и решение об эксперименте по введению ЕГЭ принималось практически в одно и то же время, - сказал Кравцов "Известиям". Его слова приводнятся в телеграм-канале издания.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что "будущее за нашей собственной уникальной системой образования", в основе которой будут лежать национальные интересы и максимальные возможности для студентов. На этом он акцентировал внимание, когда заявил, что Россия откажется от Болонской системы.