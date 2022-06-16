Глава "Газпрома" назвал причиной снижения объемов подачи газа в Европу антироссийские санкции Фото: REUTERS

Причиной сокращения объемов подачи газа в Европу являются антироссийские санкции, заявил на ПМЭФ-2022 глава компании “Газпром” Алексей Миллер.

“На сегодняшний день все газотурбинные двигатели и агрегаторы - Siemens. И по истечении ресурса нужно на капитальный ремонт. Оказывается, у компании Siemens только один ремонт, на котором можно производить ремонт. И этот завод - в Канаде. Прекрасно! Канада приняла против "Газпрома" санкции. Поставила компания на завод двигатели, а забрать не может. "Газпром" - под санкциями, говорят в Канаде”, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году на фоне резкого роста цен на голубое топливо. Об этом заявил обозреватель Винсент Колен. По его мнению, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы", поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.