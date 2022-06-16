Пасечник считает, что Зеленский должен проходить как военный преступник на трибунале

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Безусловно, он как самый главный военный преступник, как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него. И не важно, выполняет он волю Запада или действует сам, это его выбор, он его сделал, он убивает мирных граждан, он за это будет отвечать", - сказал Пасечник.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июня 2022 года можно прочитать здесь.