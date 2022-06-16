«Ростех» сообщил, что спецоперация на Украине подтвердила высокую эффективность снарядов «Краснополь»

«Ростех» сообщил, что боевые действия на Украине подтвердили высокую эффективность снарядов «Краснополь» Фото: скриншот видео

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что в ходе спецоперации на Украине была подтверждена высокая эффективность управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь».

- Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели, — уточнили в организации.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили в Львовской области склад с боеприпасами, поставленными Украине странами НАТО. Удары по складу были нанесены ракетами «Калибр». Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, на складе находились, в частности, 155-миллиметровые гаубицы М777. Также российские войска за прошедшие сутки уничтожили на железнодорожных станциях в ДНР и Днепропетровской области большое количество западного вооружения и техники.

До этого Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили украинские вертолеты ракетами «Оникс».