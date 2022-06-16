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Политика16 июня 2022 13:29

«Ростех» сообщил, что спецоперация на Украине подтвердила высокую эффективность снарядов «Краснополь»

Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения
Виктор БАЖЕНОВ
«Ростех» сообщил, что боевые действия на Украине подтвердили высокую эффективность снарядов «Краснополь» Фото: скриншот видео

«Ростех» сообщил, что боевые действия на Украине подтвердили высокую эффективность снарядов «Краснополь» Фото: скриншот видео

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что в ходе спецоперации на Украине была подтверждена высокая эффективность управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь».

- Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели, — уточнили в организации.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили в Львовской области склад с боеприпасами, поставленными Украине странами НАТО. Удары по складу были нанесены ракетами «Калибр». Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, на складе находились, в частности, 155-миллиметровые гаубицы М777. Также российские войска за прошедшие сутки уничтожили на железнодорожных станциях в ДНР и Днепропетровской области большое количество западного вооружения и техники.

До этого Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили украинские вертолеты ракетами «Оникс».