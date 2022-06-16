Дополнительное финансирование может быть выделено на пропаганду безопасности дорожного движения в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков Фото: Иван МАКЕЕВ

В рамках в Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с заместителем руководителя главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майором полиции Олегом Понарьиным в открытой студии «КП». Глава региона рассказал о проводимых в области мероприятиях, которые направлены на пропаганду безопасности дорожного движения, и признался, что дополнительное финансирование в этой сфере могло бы существенно улучшить ситуацию.

«Многие вещи важно делать бесплатно, и мы делаем. Но лично для меня, имея в управлении СМИ региональные, не возникает вопроса попросить на такое дело еще и дополнительное финансирование», - признался Андрей Клычков в открытой студии «КП» на ПМЭФ-2022.

Андрей Клычков в открытой студии "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Политик добавил, что на сегодняшний день в Орловской области проходят различные мероприятия, как для детей, так и для молодежи, для взрослого населения, повышающие социальную ответственность в вопросах безопасности на дорогах. Однако он добавил, что было бы хорошо, также усилить информационную пропаганду в региональных изданиях, на радио, по телевизору и в Сети.

«У нас регулярно проходят конкурсы, начиная от детских и заканчивая уже студенческими и взрослыми конкурсами, которые мы проводим по теме безопасности дорожного движения. Это является естественным направлением, но если под это можно получить дополнительное финансирование, мы будем только рады, для поддержки именно наших региональных СМИ», - добавил Клычков.

В ответ на это Олег Понарьин призвал губернатора поднять этот вопрос на комиссии по безопасности, которая, наверняка, согласится выделить необходимую сумму.

«Огромная просьба, может быть, рассмотреть даже на комиссии по безопасности этот вопрос, и если поступят обоснованные предложения по увеличению объемов (финансирования – прим. ред.), я думаю, что мы удовлетворим это (прошение – прим. ред.), - заявил генерал-майор.

Понарьин напомнил, что социальные кампании по безопасности дорожного движения сейчас особенно актуальны и получают широкой распространение в СМИ по всей стране.

«Социальные кампании, и вот коллеги из «Комсомольской правды» знают, что они сейчас востребованы, мы делаем и специальный контент, и ролики создаем уже не первый год, которые и высокохудожественные, с одной стороны, и доступные – с другой. Я думаю, что они будут популярны среди и водителей, и пешеходов, и пассажиров», - подытожил Олег Понарьин.