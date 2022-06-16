Захарова поинтересовалась, как распределяются выделяемые США для Украины деньги

Мария Захарова, фото: Александр Щербак, ТАСС

Большой вопрос состоит в том, как распределяются выделяемые США на помощь Украине деньги, учитывая несамостоятельность киевских властей, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Про США мне кажется, честно говоря, даже говорить не стоит, потому что все ясно. Каждый их новый шаг бьет по ним же самим – что экономические санкции, что другие меры. И большой вопрос еще – куда пойдут эти средства? Потому что мы же только слышим о выделяемых суммах, поставках, а как это потом распределяется, среди кого, кто делит эти огромные суммы внутри США, или за пределами, учитывая то, что киевский режим как самостоятельная единица совершенно не существует – все это большой вопрос", - заявила Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на 700 миллионов долларов. В частности, в рамках помощи пакет будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июня 2022 года можно прочитать здесь.