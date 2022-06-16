В Британии заявили, что Украину нужно вернуть к переговорам с Россией Фото: REUTERS

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что следует поддержать Украину на переговорах с Россией, необходимо также подключить государства Прибалтики и Польшу.

"Нам нужно поддержать Украину на переговорах. Пока Россия показала, что не относится серьезно к переговорам. Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили в вопросе отказа от ее территории так, как мы бы сами никогда не позволили. Через G7 и НАТО мы предпринимаем все, что можем, чтобы укрепить Украину. Нам также следует убедиться, что в этом принимают участие и наши балтийские и польские друзья", - отмечается в заявлении Трасс, опубликованном на сайте Форин-офиса.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июня 2022 года можно прочитать здесь.