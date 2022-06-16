Боец ЛНР рассказал об убийстве украинскими военными своего сослуживца на заводе «Азот» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военнослужащие, которые засели на территории комбината «Азот» в Северодонецке, застрелили своего сослуживца, который пытался сдаться военным Луганской народной республики. Об этом рассказал один из бойцов 208-го полка Народной милиции ЛНР

«Вышел вчера случайно один ВСУшник, заблудился, его в плен взяли. Он вообще не понимал, о каком гуманитарном коридоре речь шла, никто ничего не запрашивал. И один вчера выходил, пытался сдаться, но его же сами ВСУшники и подстрелили», – сообщил военнослужащий ЛНР в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, по данным Минобороны России, в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями. Так, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться.

Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. В результате расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих.