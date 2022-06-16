Песков назвал «лживыми вбросами» западные публикации о возможном объявлении Путиным мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публикации западных СМИ о том, что президент России Владимир Путин намерен на Петербургском международном экономическом форуме объявить о мобилизации, являются лживыми вбросами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это лживые информационные вбросы», – сказал пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, ранее Песков заявлял, что вероятность того, что Россия объявит войну Украине равна нулю, а слухи о возможности объявления мобилизации россиян – чушь.

Напомним, в марте глава государства подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Как объяснил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, участники спецоперации получат ту же социальную поддержку, что и ветераны боевых действий в Афганистане, Сирии и других горячих точках. Например, они смогут получать дополнительные пособия, иметь льготы при оплате налогов и услуг ЖКХ, льготный проезд в общественном транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.