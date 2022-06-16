Ростсельмаш построит в Липецкой области логистический кластер и дилерский центр сельсхозтехники

Для строительства нового дилерского сервисного центра сельскохозяйственной техники Ростсельмаш инвестирует в АО «Октябрьское» свыше 350 млн рублей . Это предприятие является крупнейшим в области поставщиком сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и зерновым трейдером.

Дилерский сервисный центр возведут в селе Косырёвка Липецкого района. Площадь застройки превысит 2,5 тысячи квадратных метров. Объект будет спроектирован уже в этом году, а построен - в 2024-м. В результате реализации проекта появится 85 рабочих мест.

В результате реализации еще одного проекта в микрорайоне Елецкий Липецка будет построен универсальный логистический комплекс класса «А+».

Предполагаемый объем инвестиций в строительство логистического комплекса составит 2,3 млрд рублей. В результате появятся 300 новых рабочих мест.

Площадь будущего логистического комплекса составит 60 тысяч квадратных метров. Здесь будут размещены современный складской и низкотемпературный комплексы. Универсальный логистический комплекс класса «А+» представляют собой современные складские объекты, которые оснащены новейшими IT-решениями.

«Мы рады тому, что крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники расширяется в нашем регионе. Логистический кластер и дилерский центр позволят снизить издержки поставщиков, ритейлеров, аграриев в цепочках поставок и, самое главное, обеспечить интересы сельхозпроизводителей Липецкой области и соседних регионов. Все вопросы по обслуживанию, ремонту и поставкам сельхозмашин будут решаться оперативнее. Надеемся, что эффективность сельхозпроизводства повысится», – прокомментировал Игорь Артамонов планы Ростсельмаша по строительству производственных объектов.