Джоан Роулинг пообещала заменить Z на лбу Гарри Поттера на украинский трезубец в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом Фото: EAST NEWS

Известная писательница Джоан Роулинг пообещала заменить Z на лбу Гарри Поттера на украинский трезубец в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые накануне анонсировали этот разговор в Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ-2022.

Также в ходе пранка британская писательница дала согласие купить ракеты и направить их против Донецка и Луганска со смертельным проклятием.

Кроме этого, во время беседы “украинский президент” подчеркнул, что Джоан Роулинг создавала цикл произведений, принесших ей мировую известность, под музыку русского композитора Чайковского. При этом писательница выразила мнение, что “русская культура должна сейчас быть под капитуляцией”.

“Да, да, я согласна. Следует оказывать давление на Россию культурно и экономически. Я, конечно, поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России”, - сказала Роулинг.

Ранее знаменитые российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) сообщили, что дозвонились до 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.