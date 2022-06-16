Белый дом пообещал не принуждать Украину идти на территориальные уступки России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, такие действия противоречат нормам международного права.

«Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права», – сказал он, выступая на площадке вашингтонского Центра новой американской безопасности.

На данном этапе американские власти рассматривают поддержку Киева с точки зрения поставок вооружения и предоставления разведывательной информации, отметил Салливан. Вместе с тем советник главы Белого дома заявил, что конфликта на Украине должен быть урегулирован дипломатическим путем.

Как писал сайт Kp.ru, ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о призывах Запада к Киеву уступить территории ради мира.