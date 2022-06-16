Сбербанк: В кибервойне против России участвуют около 330 тысяч хакеров из разных стран

В хорошо спланированных и организованных кибератаках одновременно участвуют более 100 тысяч человек. Фото: Shutterstock

Против России сегодня развернута полномасштабная кибервойна, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Основные удары хакеров наносятся с территории Украины, превратившейся в международный террористический центр. Об этом топ-менеджер крупнейшего банка страны сообщил в ходе панельной сессии Сбера «Милитаризация киберпространства: как пройти идеальный шторм». Сессия прошла 16 июня в рамках ПМЭФ-2022.

Как показывает анализ, проведенный специалистами Сбера и его дочерней компании BI.ZONE, в хорошо спланированных и организованных военных кибератаках против России одновременно участвуют более 100 тысяч человек. В целом в кибервойне задействованы около 330 тысяч специалистов из разных стран. Под их удар сегодня попали все сферы жизни нашей страны: финансовый сектор, энергетические и нефтегазовые компании, авиакомпании, государственные органы, интернет-ретейл.

- В кибервойне у противника есть цели: сломать критически важную инфраструктуру, посеять панику у населения, вызвать хаос. Эти цели не достигнуты. Потому что мы объединяем усилия внутри страны и понимаем, что кибербезопасность — это не статья дополнительных расходов, а приоритетное направление в деятельности государства, организаций и бизнеса, - подчеркнул Станислав Кузнецов.

По его словам, с начала специальной операции России на Украине кибератаки на бизнес увеличились в 15 раз. Некоторые компании оказались к ним не готовы, поскольку хакеры «ломают всё что взламывается, используют любую уязвимость». Из-за DDoS-атак некоторое время не работали сервисы 87 крупных организаций страны, в том числе сайты федеральных СМИ.

Одновременно с атаками на госсектор и бизнес хакеры усилили нападения на граждан. При этом, отметил Станислав Кузнецов, широко применялась фейковая информация. По словам топ-менеджера Сбера, активизировались и телефонные мошенники, пытающиеся похитить деньги со счетов граждан. Основная доля таких call-центров расположена на Украине. При этом в фокусе внимания преступников уже находятся не только россияне, но и беженцы.