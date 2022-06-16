В Минэнерго сообщили, что россияне смогут зарабатывать на продаже электричества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне могут устанавливать солнечные батареи и зарабатывать на продаже электричества, сообщил в открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ-2022 заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс.

По его словам, чисто технически этот процесс будет развиваться, особенно в южных районах, с высокой инсоляцией. Это не только юг России, Краснодар, Ростов и другие регионы, но и часть сибирских областей, где большое количество солнечных дней - Забайкалье, Алтай.

В качестве стимула для установки солнечных батарей Сниккарс назвал возможность немного заработать.

“Если вы мало потребляете, но при этом продаете эту электроэнергию гарантирующему поставщику, они покупают у вас эти киловатт-часы, оплачивают вам по цене без передачи оптового рынка…”, - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Кильмезском районе Кировской области к концу 2022 года построят солнечную электростанцию. Соответствующее соглашение с ГК "Хевел" подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.