Губернатор Самарской области подписал соглашение о строительстве завода по производству сжиженного газа

В Самарской области планируют построить завод по производству сжиженного газа. Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение с крупнейшим производителем природного газа страны ПАО «НОВАТЭК». В регионе планируют построить завод по производству сжиженного природного газа.

В рамках работы Петербургского международного экономического форума, на котором представлена площадка Самарской области, было заключено соглашение. Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления компании Леонид Михельсон. ПАО «НОВАТЭК» инвестирует около 2 миллиардов рублей на строительство малотоннажного комплекса, который будет располагаться на территории Особой экономзоны «Тольятти». Помимо этого, в документе указана совместная реализация социокультурных проектов на территории региона.

Также во время встречи губернатор и представитель компании обсудили строительство здания театра «Грань» в городе Новокуйбышевск. Дмитрий Азаров отметил что к реализации проектов приступят в текущем году.