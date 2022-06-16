Названо условие разрыва отношений России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал, что может послужить условием для разрыва дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами.

По мнению сенатора, такие развитие событий возможно в случае вооруженного столкновения стран. Об этом пишет Lenta.ru. Он также добавил, что жесткий диалог между Москвой и Вашингтоном уже начался.

- Повлиять на разрыв отношений (РФ И США) может прямой вооруженный конфликт между нашими странами...Надеемся, что они там образумятся, поймут, что многие проблемы, которые есть в мире, связаны с их агрессивной политикой ...Штаты пытались на протяжении многих лет нами командовать, указывать, как нам развиваться и что делать, - отметил Цеков в беседе с изданием.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что Москва может довести Вашингтон до сильнейшей истерики в истории США, опередив его в выходе из стратегических соглашений. Об этом заявлял политолог Яков Кедми. По его мнению, США сами же являются главными нарушителями собственных договоренностей.