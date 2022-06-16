NBC News: Байден попросил Блинкена и Остина смягчить риторику о поддержке Украины

Байден попросил Блинкена и Остина смягчить риторику о поддержке Украины Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал главу Госдепартамента страны Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина смягчить тон заявлений о поддержке Украины, рассказали источники, знакомые с переговорами американского лидера со своими подчиненными.

По информации NBC News, глава Белого дома опасается, что заявления Блинкена и Остина могут породить ложные ожидания, а также повысить риска прямого столкновения США с Россией. По мнению Байдена, госсекретарь США и глава Пентагона в своей риторике «зашли слишком далеко».

В то же время один из высокопоставленных чиновников сообщил, что администрация американского лидера уверена в постепенном переходе спецоперации на Украине в затяжной конфликт, где Россия будет достигать локальных успехов. Также Вашингтон обсуждает, должен ли президент Владимир Зеленский смягчить свою жесткую риторику.