Часть маршрута «Европа – Западный Китай» под Тольятти построят за счет облигаций от ДОМ.РФ

Дорога протяженностью почти 100 км станет частью транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Фото: www.youtube.com

В 2021 году Правительство разработало инфраструктурное меню, которое призвано обеспечить стабильное развитие регионов.

Один из ключевых элементов - облигации ДОМ.РФ для льготного финансирования строительства инфраструктурных объектов, которые повысят уровень жизни россиян.

15 июня Правительственная комиссия одобрила очередные проекты доя применения этого эффективного инструмента.

- Важно, что разработанный нами механизм инфраструктурных облигаций пользуется все большей популярностью в регионах, - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Этому способствовали масштабная работа внутри ДОМ.РФ и активное взаимодействие с субъектами РФ. В данном контексте речь идет о двух регионах – Самарской и Нижегородской областях. Итак, первый проект – строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Дорога протяженностью почти 100 км станет частью транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Она позволит достичь сразу трех целей: повысить транспортную доступность региона, содействовать развитию городской инфраструктуры и ускорить темпы строительства жилья на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Стоимость проекта, который будет реализован на основе концессии, составит 148,1 млрд рублей. Размер займа – 24,2 млрд рублей. Также в рамках сделки предлагается привлечь капитальный грант и ИБК.

- На данный момент обход Тольятти – крупнейший из одобренных в нашем портфеле инфраструктурных проектов, - подчеркнул Виталий Мутко. Второй проект - создание инженерных сетей для обслуживания нового жилья в Канавинском районе Нижнего Новгород. Он предполагает строительство магистральных коллекторов ливневой и дренажной канализаций диаметром до 1000 мм, а также локальных очистных сооружений. Через инфраструктурные облигации ДОМ.РФ на реализацию объекта направят 1,4 млрд рублей.

СПРАВКА «КП»

Запущенный в 2021 году механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволяет создавать дорожно-транспортную, инженерную, социальную и IT-инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, в том числе через схемы ГЧП и концессий. Также предусмотрено финансирование благоустройства городских и сельских территорий. Средства от размещения облигаций выдаются бизнесу под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. На данный момент состоялось два выпуска облигаций ДОМ.РФ для создания инфраструктуры на сумму 20 млрд рублей.