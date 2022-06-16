В Госдуме прокомментировали санкции Британии против патриарха Кирилла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев прокомментировал внесение патриарха Кирилла в санкционный список Великобритании.

По его мнению, такое решение со стороны британского руководства можно расценивать как "попытку расколоть единство православной церкви".

- Как говорил Достоевский, Бог и дьявол борются, и поле битвы - в сердце человека. Этот бой идет постоянно, и действия Великобритании еще раз показывают то, что хочет получить от мира Лукавый. ... Я лично считаю это актом не только бездумного, а может быть и продуманного плана лукавых по уничтожению Русского мира, которому объявлена Западом война, - сказал Бурляев. Его слова приводит Газета.ru.

Ранее ОТР сообщал, что британские власти внесли в санкционный список Патриарха Кирилла за его выступления с заявлениями в поддержку спецоперации. Кроме того, Лондон отметил в расширенный санкционный список власти Великобритании внесли уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, а также главу совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" Алексея Исайкина.