Власти Египта сняли все коронавирусные ограничения на въезд в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

“В ходе совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями принято решение об отмене всех ограничений на въезд египтян и иностранцев в АРЕ, введенных в 2021-м году”, - уточнил представитель египетского правительства.

Напомним, согласно действовавшим с января правилам, гостям страны нужно было предъявлять по прибытии в Египет сертификат о вакцинации либо отрицательный результат одного из трех тестов - ПЦР или экспресс-теста на антиген или ID NOW.

Ранее сообщалось, что Казахстан снимает ограничения по пересечению сухопутной границы с Россией с 11 апреля 2022. Кроме того, отмечалось, что Казахстан отменит все ограничения по пересечению государственной границы по воздуху.

Также стало известно, что В Ростовской области сняли очередные коронавирусные ограничения. В частности, Роспотребнадзор смягчил требования к организации детского отдыха.