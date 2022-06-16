Макрон призвал Украину вести переговоры с Россией самостоятельно Фото: Shutterstock

Украина должна вести переговоры с Россией самостоятельно, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Как отметил политик, ни Франция, ни Германия не будут вести диалог вместо Киева.

«Когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров. Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией. Мы будем принимать участие в переговорах как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Украины», – сказал президент Франции на пресс-конференции в Киеве.

Как уточнил Макрон, Париж и Берлин примут участие в переговорах только как гаранты безопасности.

Как писал сайт kp.ru, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявлял ранее, что переговоры между Россией и Украиной заглохли, и прогресса после передачи Киеву проекта мирного соглашения нет.

Напомним, в четверг, 16 июня, Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Украину и провели переговоры с Владимиром Зеленским.