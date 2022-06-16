Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2022 16:58

Явлинский вернулся в Москву после двухнедельного отпуска

Ранее сообщалось, что лидер “Яблока” отправился на отдых в Лондон
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Григорий Явлинский

Григорий Явлинский

Фото: Иван МАКЕЕВ

Основатель партии “Яблоко” Григорий Явлинский сегодня, 16 июня, вернулся в Москву после двухнедельного отпуска, сообщили в пресс-службе партии.

“Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска. Завтра он в качестве члена экзаменационной комиссии будет присутствовать на защите магистерских работ студентов факультета экономических наук Высшей школы экономики”, - уточняется в сообщении, размещенном в Телеграм-канале “Яблока”.

Также там выложено видео, как политик идет по залу прилета одного из аэропортов России. Уточняется, что 70-летний экономист пробыл за границей примерно две недели.

Ранее сообщалось, что основатель и лидер партии “Яблоко” Григорий Явлинский улетел из России в Лондон. Позже пресс-секретарь российского политика пояснил, что Явлинский улетел в столицу Англии в отпуск. По его словам, лидер “Яблока” планировал провести там две недели, после чего вернуться в Россию.