Вице-премьер России Новак заявил об отсутствии планов переводить оплату поставок нефти на рубли Фото: Shutterstock

У российских властей нет планов переводить оплату поставок нефти на рубли, так, как это было сделано с газом, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм», – сказал вице-премьер на полях Петербургского международного экономического форума.

Напомним, большинство европейских компаний-импортеров российского газа перешли на оплату в рублях. Это около 90-95% экспортируемых объемов, сообщил Новак.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер сообщал, что около половины компаний-импортеров российского газа уже открыли счета для оплаты поставок голубого топлива в рублях. По его словам, перевод расчетов в рубли связан с желанием российской стороны получить гарантированную оплату, а такую уверенность в условиях антироссийских санкций и связанной с ними заморозкой валютного резерва может дать только такая схема.