Вологодская область подпишет контракты на 25 млрд рублей в рамках ПМЭФ-2022

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников Фото: cultinfo.ru

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) Вологодская область заключит контракты на сумму почти 25 миллиардов рублей. Это рекордная сумма за последние десять форумов, рассказал губернатор региона Олег Кувшинников в открытой студии «КП».

«Интерес к этому форуму просто колоссальный. Все 85 губернаторов здесь. Мы все встречаемся, обсуждаем количество встреч, подписанных соглашений. Этот форум рекордный для Вологодской области. Будет подписано более десятка соглашений и комплексных планов на общую сумму почти 25 млрд рублей. Это рекорд за последние десять форумов. Я рад, что эти соглашения направлены на строительство инфраструктуры, социально-экономическое развитие, развитие наших промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса. Инвестиционная активность не замирает, она продолжается, несмотря на большое санкционное давление», - рассказал губернатор.

Олег Кувшинников в открытой студии "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Кувшинников уточнил, что наиболее перспективными соглашениями считает проекты с участием промышленных компаний «ФосАгро», «Северсталь».

«Это природоохранные мероприятия, о которых мы договорились в рамках комплексного плана по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду. Это реализация совместных социальных проектов. Это инвестиции в модернизацию основных производственных фондов, инвестиции в увеличение объемов производства», - объяснил глава Вологодской области.

Также губернатор перечислил основные проекты, куда направляются большие силы и средства региона:

«Мы видим перспективы, объекты, которые необходимо модернизировать. Архангельский мост, новый мост в Череповце, который, несмотря на трудности, мы сдаем в августе этого года. Крупнейший инфраструктурный проект. Еще один проект, долгожданный – реконструкция дороги Архангельск – Плесецк – Вытегра – Лодейное поле – Санкт-Петербург. Дорога, которая была просто в убитом состоянии. И мы вместе с Росавтодором и Ленинградской областью подписали соглашение и дали старт масштабным ремонтным работам, объем инвестиций почти 8 млрд рублей».