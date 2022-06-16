Американец подал иск на 258 млрд долларов против Илона Маска за мошенничество с криптовалютой Фото: REUTERS

Против владельца компании SpaceX Илона Маска подан иск в связи с мошенничеством с криптовалютой Dogecoin. Гражданин Соединенных Штатов Кит Джонсон намерен взыскать с предпринимателя 250 миллиардов долларов.

По информации Bloomberg, американец подал иск против Маска и его компаний SpaceX и Tesla Inc. Истец утверждает, что эти корпорации являются участниками мошеннической схемы, при помощи которой была поднята стоимость Dogecoin. По словам Джонсона, он лишился денег из-за криптопирамиды, которая была создана Маском и его компаниями.

«Ответчики ложно утверждают, что Dogecoin является рзаумной инвестицией, в то время когда она вообще не имеет ценности», – приводит агентство слова истца.

Джонсон, помимо возмещения ущерба, хочет добиться для миллиардера и его компаний запрета продвигать Dogecoin.

Уточняется, что Dogecoin торговался в четверг, 16 июня, примерно по 5 центов. В этом году его стоимость упала на 67%, а в 2021 она подскочил до 74 центов.