Премьер Италии сообщил, что Зеленский на встрече в Киеве не просил у Евросоюза новых вооружений

Зеленский на встрече в Киеве не просил у Евросоюза новых вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский не просил лидеров стран Евросоюза новых поставок вооружения, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции.

«Запросов на новое оружие от Зеленского не поступало. Он описал ситуацию как есть. Ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, еще советского оружия заканчиваются боеприпасы, а для нового вооружения необходимо обучение. Со стороны Зеленского сегодня просьб не было», – сказал итальянский премьер.

Напомним, в четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии посетили Украину и провели переговоры с Зеленским.

Как писал сайт kp.ru, НАТО готовит план перевода Вооруженных сил Украины с постсоветского вооружения на оружие альянса. Как сообщил генсек военно-политического блока Столтенберг, этот вопрос будет рассмотрен на саммите альянса, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня 2022. В какую сумму обойдется перевооружение армии Украины, он не уточнил.