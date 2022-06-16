Губернатор Кузбасса призвал ужесточить наказание для пьяных водителей

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Фото: АКО

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал ужесточить наказание для водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Такую инициативу политик озвучил в открытой студии «КП» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). В беседе с заместителем руководителя главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майором полиции Олегом Понарьиным губернатор Кузбасса обсудил одну из самых проблемных тем в сфере дорожной безопасности.

«ДТП с участием пьяного водителя – очень серьезная проблема. Но она же еще и социальная, очень серьезная, правильно? Это воспитание наших людей и т.д. Вот у нас было огромное количество пивных точек. До смешного доходило – в каждом многоквартирном доме на первых этажах точно одна была, а то даже и две пивных точки на разлив. Вот с этого мы все начинали. Мы из 1400 таких пивных точек, которые были только в многоквартирных домах, на разлив, мы снизили там до 600 точек. И дальше будем продолжать вот эту работу», - поделился опытом борьбы с пьяными водителями Цивилев.

Сергей Цивилев в открытой студии "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом политик добавил, что местные усилия он считает недостаточной мерой. По его словам, ужесточать наказание нужно на федеральном уровне.

«Сейчас рассматривается законопроект, который предусматривает, в том числе, и конфискацию транспортного средства. Это наиболее действенная мера», - добавил в ответ на это заявление Олег Понарьин.

Генерал-майор добавил, что сейчас такая мера уже используется в Белоруссии и считается вполне успешной.

Отметим, что согласно законопроекту, изъятие транспортного средства происходит навсегда, после уплаты штрафа авто хозяину не возвращается.

При этом Понарьин сообщил, что на сегодняшний день безопасностью дорожного движения в стране удовлетворены более половины россиян. А, к примеру, в Кузбассе этот показатель даже выше среднего.

«В среднем по Российской Федерации 68,3% граждан удовлетворены безопасностью дорожного движения – это очень высокий показатель. Кузбасс – 68,5%. То есть, еще больше. Мы считаем, что граждане все-таки доверяют действиям властей и высоко оценивают нашу совместную деятельность», - подытожил генерал-майор полиции.