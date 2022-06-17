Названы самые травмоопасные для детей регионы России Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом чаще всего травмы получают дети из городов Ижевск, Киров и Уф. Об этом сообщили специалисты страхового дома "ВСК", которые провели анализ страховых случаев.

Эксперты изучили более 4 000 страховых случаев, которые были связаны с детскими травмами в летний период. По результатам исследования самым травмоопасным регионом России стал Ижевск. Там пациенты жалуются на ожоги, ушибы, вывихи и переломы. Об этом пишет Газета.ru.

- Наиболее подвержены травмам школьники из Ижевска - 18,8%. Также в пятерку по числу повреждений вошли подростки из Кирова (5,6%), Уфы (5,4%), Магнитогорска (4,4%) и Перми (4,3%), - отметили страховщики.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что в России начались первые смены в детских лагерях отдыха. Однако гражданам стоит помнить об опасностях, которые могут подстерегать отдыхающих. Так, специалисты советуют обратить внимание на риски пищевых отравлений. Кроме того, желательно давать детям минимальные аптечки. Также рекомендовано не пить сырую воду.