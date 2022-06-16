Глава Владимирской области: Ни один зарубежный инвестор не покинул регион из-за санкций

Глава Владимирской области Александр Авдеев Фото: сайт Госдумы

Владимирскую область, в отличие от многих других субъектов России, не покинул ни один иностранный инвестор, сообщил глава региона Александр Авдеев на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, некоторые из зарубежных компаний намерены развивать бизнес во Владимирской области.

«К счастью, во Владимирской области мы ни с одним таким примером не столкнулись. Не могу сказать, что это так же сохранится. Но пока с кем мы ни общались, а у нас есть предприятия с различным капиталом – европейским, турецким, американским, – ни одно предприятие не закрылось, не планирует и больше того, половина из них планирует дальше развиваться, инвестировать», – рассказал Авдеев в открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ.

Глава Владимирской области привел в пример российско-нидерландское предприятие по производству кормов для животных, которое планирует построить уникальный для России завод рыбных кормов. Как отметил Авдеев, сейчас РФ зависима от поставок рыбных кормов из стран Южной Америки и Норвегии. Он выразил надежду, что новое предприятие даст стимул для развития производства рыбы в закрытых водоемах.

«Мы намерены всячески поддержать этот проект. Потому что это дает нам не только развитие самого этого предприятия – новые рабочие места на этой площадке, – но и возможность малому и среднему бизнесу развивать систему выращивания аквакультуры», – резюмировал глава Владимирской области.