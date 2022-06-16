Экономист посоветовал россиянам отказаться от сбережений в валюте Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков призвал россиян отказаться от сбережений в валюте. Причина в том, что такие накопления перестали быть выгодными из-за высокой инфляции.

- К тому же, если речь идет валюте "недружественных стран", то в этом случае могут быть дополнительные риски, — комментирует Бирюков «Lenta.ru».

Если все таки расставаться с валютой не хочется, то нужно ждать, когда ситуация в экономке страны стабилизируется и рубль начнет слабеть по отношению к валюте, ведь сильное укрепление, как сейчас, ведет к недополучению денег в бюджет.

Если ждать не хочется, то можно перевести сбережения в рубли.

- А потом вложить их в российские облигации, что более консервативно и дает основания ожидать превышения дохода над инфляцией, — поделился Бирюков.

Тем временем главы Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что российские власти не собираются конфисковывать валютные вклады граждан или запрещать хождение доллара и евро. ЦБ считает необходимым и дальше снимать введенные ранее ограничения на финансовом рынке, передает Rt.

Драгметаллы и бумаги золотодобывающих компаний могут сработать как страховка. Также стоит помнить, что диверсификация сбережений остается хорошей стратегией при любых обстоятельствах, сообщает телеканал "360".