Губернатор Липецкой области: Мы не первый год занимаем первые места по школьным отрядам ЮИД

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о пропаганде безопасности дорожного движения в регионе. По его словам, активная работа в области ведется не только со взрослым населением, но и с детьми.

«Мы не первый год занимаем первые места по школьным отрядам ЮИД, на правила дорожного движения, с регулярностью. Пропаганда: езди по правилам. Это дает свои результаты, начиная со школьного сообщества. Во многих школах городки, которые оснащены при целеуказании ГИБДД. Где там детишки с малолетства могут пройти тренинг, как правильно переходить дорогу, и так далее. По всем правилам дорожного движения», - заявил Артамонов в открытой студии «КП» на ПМЭФ-2022.

Игорь Артамонов в открытой студии "КП" Фото: Андрей Минаев

Слова губернатора подтвердил заместитель руководителя главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин.

«Команда ЮИД Липецкой области недавно вернулась с международных соревнований и заняла там первое место. ЮИД Липецка очень мощный, сильный, стабильный», - подчеркнул он.

При этом глава Липецкой области добавил, что безопасность дорожного движения – это не только работа с населением, но и хорошо спланированная инфраструктура, возможность своевременного оказания первой помощи всем участникам ДТП.

«Поскольку мы находимся на федеральной трассе, она прорезает всю область, часто попадают в аварии не липчане, но это наши люди, за которых мы отвечаем. Оказание помощи. Мы везде по трассе, например, Хлебное есть, перестроили травматологию и хирургию. Когда человек попадает в аварию, ему сразу же экстренно необходима травматология. Рядом с трассой мы предусмотрели, все это перестроили. Это помогает спасать жизнь людям. Когда все экипировано, современное оборудование, обученные врачи, их наличие. Это все работает в плюс», - поделился губернатор.

А генерал-майор полиции Олег Понарьин добавил, что в связи с качественной работой в сфере безопасности дорожного движения жители Липецкой области выражают удовлетворение сложившейся системой.

«Отрадно, что в Липецкой области уровень удовлетворенности населения вопросами безопасности дорожного движения выше среднего по России. Регионы благополучные, где снижение показателей, уменьшение тяжести последствий, они людьми адекватно так и оцениваются. Здесь прямая зависимость. Общественное мнение и та картина, которая вырисовывается в реальности», - объяснил Понарьин.