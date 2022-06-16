Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину, а объявила спецоперацию, не имея другого выхода Фото: REUTERS

Россия не вторгалась на Украину, а объявила о проведении спецоперации в ситуации, когда не было другого выхода, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим», – сказал дипломат в интервью телеканалу BBC.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский еще в сентябре 2021 года советовал тем, кто чувствует себя русским, уехать в Россию. Как подчеркнул министр, Москва многократно объясняла Западу, что иного выхода, кроме военной спецоперации, у нее не было.

«Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине», – подытожил глава МИД России.

Как писал сайт kp.ru, в марте Лавров заявлял, что Россия на другие страны нападать не собирается, так же, как и не нападала на Украину.