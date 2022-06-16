Губернатор республики Хакассия рассказал о необычных способах обучения детей ПДД

Губернатор республики Хакассия Валентин Коновалов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) губернатор республики Хакассия Валентин Коновалов поделился необычными методами обучения детей правилам дорожного движения. Политик напомнил, что в лето, каникулы – наиболее опасный период для детей на дорогах.

«У нас и культура к этим процессам активно подключается, тот период, который у нас наиболее опасный – это летний, когда дети находятся на каникулах, мы стараемся в программу учреждений культуры включать детские спектакли, которые поясняли бы и тему ПДД. Этот аспект у нас реализуется», - рассказал Коновалов в открытой студии «КП» на ПМЭФ-2022.

Валентин Коновалов в открытой студии "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор отметил, что активная работа в плане безопасности дорожного движения ведется, безусловно, и с взрослым населением, но даже тут власти стараются привлекать детей, чтобы все общество было вовлечено в единый процесс.

«Мы все понимаем, что с детьми нельзя, чтобы работа ослабла, мы совместно с ГИБДД приняли решение активнее привлекать волонтеров из тех же школьников к раздаче материалов среди взрослых. И работа, в том числе, с родителями. План у нас есть. Мы ее проводим. И информационно она абсолютно разнообразная, баннерная реклама, различные прокламации, интернет, телевидение. Мы стараемся охватывать весь спектр», - подчеркнул глава республики.

Это заявление прокомментировал заместитель руководителя главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин. Он отметил, что на социальную рекламу в регионах выделяются весьма внушительные суммы.

«Мы в регионы направляем 627 миллионов рублей на поддержку социальной рекламы в целом по стране. В среднем каждый регион заявляет где-то от 5 до 10 миллионов рублей. Мы никому не отказываем. И те заявки, которые территориальные органы внутренних дел дают, мы их стараемся максимально удовлетворить. Результаты говорят сами за себя. Если мы видим динамику положительную по профилактике, значит, этих мер достаточно. И будем считать, что работа в социальных сетях, которая идет, она достаточная. Но это не умаляет местные возможности регионов наращивать эту работу, основываясь, в том числе, на тех материалах, которые мы даем», - подчеркнул генерал-майор.