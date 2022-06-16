Президент Франции Макрон допустил возможность своего визита в Москву Фото: REUTERS

Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что не исключает возможность своего визита в Москву.

- Чтобы отправиться в Россию нужны предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина, - заявил он в интервью телеканалу TF1.

При этом французский лидер подчеркнул "необходимость продолжения диалога с российским лидером".

Напомним, сейчас Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом находятся с визитом в Киеве.

Как писал сайт Kp.ru, Зеленский встретил европейских посланников, по привычке без парада - в футболке и кроссовках. Они обсуждали стороны в Киеве, стало предоставление Украине звания кандидата в члена Евросоюза. От имени всех четверых Макрон подтвердил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленный" статус.