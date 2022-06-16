Президент Франции Макрон допустил возможность своего визита в Москву
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Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что не исключает возможность своего визита в Москву.
- Чтобы отправиться в Россию нужны предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина, - заявил он в интервью телеканалу TF1.
При этом французский лидер подчеркнул "необходимость продолжения диалога с российским лидером".
Напомним, сейчас Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом находятся с визитом в Киеве.
Как писал сайт Kp.ru, Зеленский встретил европейских посланников, по привычке без парада - в футболке и кроссовках. Они обсуждали стороны в Киеве, стало предоставление Украине звания кандидата в члена Евросоюза. От имени всех четверых Макрон подтвердил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленный" статус.