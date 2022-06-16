Гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области в первый день работы принял более тысячи человек

Первый в Харьковской области центр гуманитарной помощи разместился в Купянске. Фото: er.ru.

«Единая Россия» открыла первый в Харьковской области гуманитарный центр. Он разместился в Купянске, откуда помощь доставляется и в другие районы региона. В первый день работы гуманитарного центра в него обратились более тысячи человек. Людям раздали продукты и предметы первой необходимости, в том числе средства гигиены и товары для детского ухода. Единороссы привезли в центр помощи 40 тонн гуманитарного груза, собранного региональными отделениями партии.

- Купянск – это временная столица Харьковской области. Здесь есть электричество, но отсутствует мобильная связь и практически не работает потребительская сфера. Поэтому из гуманитарного центра будем доставлять помощь по районам, которые в этом нуждаются. Это Изюм, Волчанск, когда появится возможность – Чугуев, – рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Вскоре гуманитарные центры откроются и в других населенных пунктах Харьковской области. Кроме того, в течение двух недель заработают медицинские кабинеты.

- В них будут работать медики-добровольцы из России, профильные узкие специалисты, чтобы оказывать помощь как взрослым, так и детям, - сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области.

С начала спецоперации России на Украине региональные отделения партии доставили в ДНР и ЛНР свыше 9 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе около 300 тонн лекарств. Единороссы оказывают помощь как жителям освобожденных территорий народных республик, так и беженцам, прибывающим в Россию.

Сейчас в ДНР и ЛНР работают 20 гуманитарных центров «Единой России». Первый из них был открыт еще 24 марта: он разместился в бывшем здании супермаркета «Метро». Сейчас это крупный центр, где люди могут получить всю необходимую помощь и услуги. В нем организована раздача сим-карт, действуют полевая кухня, медицинский кабинет, служба занятости, детская комната и аптека. С жителями Мариуполя работают врачи, психологи и специалисты, помогающие в розыске пропавших родственников. Такие же центры помощи единороссы открыли в Попасной и в Херсоне.

Гуманитарные грузы в ДНР и ЛНР доставляются из Белгородской области, где «Единая Россия» создала специальный логистический центр. Планируется, что на новых освобожденных территориях будут появляться мобильные центры помощи. В них с белгородской земли будут завозить продукты питания, воду, стройматериалы и предметы первой необходимости.