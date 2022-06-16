В Москве на Тверской горит кровля многоэтажного дома. Фото: скрин

В центре Москвы вечером 16 июня произошел серьезный пожар. В семиэтажном старинном доме на Тверской,27с1 горит кровля.

На месте работают несколько пожарных расчетов, по предварительным данным общая площадь возгорания составляет около 400 кв. метров. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Тем временем, по данным телеграм-канала "Дептранс.Оперативно", движение по улице в сторону центра ограничено до одной полосы. Городские власти просят выбирать пути объезда. Причины и детали ЧП предстоит установить специалистам.

Также известно, что в доме на Тверской расположены 69 квартир, само здание построили в 1902 году.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал, жильцы эвакуировались до прибытия пожарных.

Ранее сайт Kp.ru писал, что 25 октября на 1-ю Тверскую Ямскую примчались несколько пожарных расчетов. Плотный дым валил из окон дома №30 - это рядом с Белорусским вокзалом, где базировалось торговое представительство посольства Социалистической Республики Вьетнам. Из-за пожара на проезжей части возник затор в сторону области. После тушения и проливки конструкция спецкомиссия установит причину возгорания.