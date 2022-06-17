Зампред комитета ГД по экологии Коган объяснил, в чем разница между вторсырьем, вторресурсом и побочным продуктом

Зампред комитета ГД по экологии Коган объяснил, в чем разница между вторсврьем, вторресурсом и побочным продуктом Фото: Евгения ГУСЕВА

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Коган рассказал, что такое вторсырье и вторресурс.

- Вот у вас стоит бутылка на столе с водой. Это является продукцией, упаковка сама стеклянная бутылка или пластиковая - это не является отходом, это именно упаковка. Как только вы выпили воду и она у вас дальше на столе – это еще бутылка, это упаковка ... Дальше вы эту бутылку можете использовать в собственном производстве, а в данном случае для себя, для своих нужд, - заявил он в Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ.

Также Коган добавил, что если в бутылку снова налить воду, то она не будет считаться отходом.

- Но как только эта бутылка у нас появляется в контейнере – это отход. Почему? Потому что она может попасть в окружающую среду, разбиться, кого-то поранить и так далее. И уже это отход, - рассказал эксперт.

Также спикер ГД обратил внимание на то, что после того, как отход прошел этап сортировки и бутылку оттуда вытащили, то это уже вторресурс, который пока не является сырьем.

- Бутылка находится выделенная из общей массы отходов как стеклянная бутылка. И она может появиться как вторсырье после того, когда ее обработают и направят для производства следующей бутылки. Мы четко разделили эти понятия, - подытожил Коган.

Что касается понятия побочного продукта, то в качестве примера он предложил вспомнить, как производят древесину.

- Ее обрабатывают, появляется стружка. Само предприятие, если оно собирается использовать эту стружку, прессовать, делать из этого пеллеты для использования в быту, разжигать костер, камины, то уже само предприятие может считать эту стружку побочным продуктом. Дальше произвести из этого пеллеты, направить в продажу. Но если стружка не используется как побочный продукт, то оно может отправить это на полигон, на захоронение, - объяснил в Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ зампред комитета Госдумы по экологии.