Зампред комитета ГД по экологии Александр Коган заявил, что в России могут запретить производство некоторых видов упаковки Фото: Евгения ГУСЕВА

Зампред комитета Государственной думы по экологии, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Коган побывал в гостях Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ и рассказал, что в России могут запретить производство некоторых видов упаковки.

По его словам, прежде всего будет дано понятие о том, что такое трудноизвлекаемая и трудноперерабатываемая упаковка.

- До 2024 года важно создать этот перечень и сделать и ввести поэтапный запрет на такую упаковку в Российской Федерации. И законопроект о том, что до 2030 года запретить захоранивать вторресурсы. И все направлять на переработку, - заявил он.

Также Александр Коган обратил внимание на то, что сейчас используется большое количество пластиковых трубочек, которые тоже относятся к трудноизвлекаемой продукции.

- Популярно очень. Их невозможно извлечь - это трудноизвлекаемая продукция, она идет на свалку, идет в почву. А если невозможно извлечь, то невозможно переработать, - рассказал эксперт.

Зампред комитета Госдумы по экологии в гостях Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ предложил подумать о запрете производства из пластика. Вместо этого можно было бы производить товары из плотной бумаги.

- Можно запретить производить из пластика, а производить из плотной бумаги ... они (продукция) ничуть не хуже. Если они попадают в почву, то максимум полгода – они переработаны. Они более бережно относятся к окружающей среде, - объяснил Коган. - от пластика нужно отказываться, поскольку это весьма большие затраты на переработку.