Только 12% россиян завидуют коллегам, которые уходят в отпуск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, как россияне относятся к отпуску коллег. Результаты опроса предоставлены kp.ru.

Оказалось, что сейчас граждане стало спокойнее относиться к отпуску коллег, чем 10 лет назад. Теперь, когда сотрудники уходят в отпуск, 46% россиян радуются за них: "Пусть отдохнут и возвращаются с новыми силами!". Однако есть и те, кто грустит по отдыхающим - таких всего 15% опрошенных.

Еще 12% признались в зависти к коллегам, которые отправляются на отдых, потому что тоже хотят в отпуск. Также 8% участников опроса рассказали экспертам, что испытывают облегчение - на работе будет спокойнее. А 6% сообщили, что осознают, что теперь придется работать не только за себя, но и за другого члена команды.

Кстати, выяснилось, что чаще отпуску коллег завидуют женщины. Что касается мужчин, то они утверждают, что не испытывают никаких эмоций.

Опрос проводился по всей стране в период с 7 по 15 июня текущего года. Всего в нем приняли участие 1 600 респондентов старше 18 лет, которые имеют постоянную работу и коллег.