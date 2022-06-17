Медведев вспомнил о своих первых "Жигулях": "Всем чиновникам - только "Лады" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после инициативы пересадить чиновников на "Лады" поделился воспоминаниями о своей первой машине.

По его словам, это были "Жигули" "седьмой" модели, которую ему позднее, когда он стал президентом, предложили приобрести, но цена была уже в три раза дороже. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Первая моя машина была белая "семёрка" жигулей ("Лада-2107"). Приобрел я её новой, году в 1995-м, за приблизительно пять тысяч долларов ... Это была весьма приличная сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас "Лада" стала подороже, но и доллар уже не тот, - написал Медведев.

Также он сообщил, что позже продал автомобиль в три раза дешевле. Однако в 2008 году, уже после избрания, ему вновь предложили выкупить обратно его авто, только уже "вдрызг убитый".

- Но (цена была) уже за 15 тысяч долларов. Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца. Мораль: всем чиновникам – только "Лады", - написал зампред Совбеза.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказывал, что российскому правительству нужно помочь бизнесу и стимулировать спрос, например, пересадив чиновников на "Лады".