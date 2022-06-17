США проверяют сообщения о третьем американце, пропавшем на Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты проверяют данные еще об одном американце, который предположительно мог пропасть без вести на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

- Поступают сообщения еще об одном американце, местоположение которого пока неизвестно. Я не могу сейчас предоставить какую-либо конкретику по данному вопросу. У нас было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях, - сказал Прайс.

Также представитель Госдепа добавил, что его исчезновение, вероятно, могло произойти в последние несколько недель.

До этого сообщалось, что США внимательно следят за ситуацией с якобы взятыми в плен под Харьковом двумя американскими наемниками, пропавшими ранее на Украине. Однако пока в ведомстве не готовы подтвердить подлинность информации о взятии американцев в плен.

Ранее сайт kp.ru писал, что в начале марта сначала глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, потом президент Владимир Зеленский заявили о потоке иностранных "добровольцев", которые стремятся воевать за Незалежную. Отмечалось, что Киев ждет до 16 тысяч наемников из 19 стран. Им дали возможность приехать в самостийную без виз - и тут же взяться за оружие.