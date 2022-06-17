В ПФР напомнили россиянам о праве досрочно получить накопительную часть пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители Пенсионного фонда России (ПФР) напомнили гражданам о право на получение накопительной части пенсии до общеустановленного пенсионного возраста.

В отделении ПФР по городу Москве и области объяснили, что такую возможность россияне получили после 2019 года. Все дело в том, что пенсионный возраст в стране повысился до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, однако возраст для выплаты пенсионных накоплений остался на прежнем уровне. Об этом пишет "Прайм".

То есть, обратиться за выплатой могут мужчины могут по достижению 60 лет, а женщины женщины в 55 лет.

Ранее сообщалось, что государственная пенсия будет рассчитываться исходя из накопленных за трудовую жизнь пенсионных баллов. Их число зависит от официальной зарплаты человека и его стажа. А сама госпенсия состоит из двух частей, которые суммируются.