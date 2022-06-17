Байден заявил, что вводил антироссийские санкции как главнокомандующий Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что принимал решение о введении санкций против России, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, который думает о выборах. Об этом глава государства сообщил агентству AP.

- Что будет, если сильнейшая держава НАТО.... уклонится от ответа на российскую агрессию? - сказал он, комментируя вопрос о причинах введения финансовых санкций, несмотря на их издержки для мировой и американской экономики.

В том же интервью Байден заявил о том, что рецессия в США из-за антироссийских санкций не является неизбежным вариантом. При этом американский лидер отметил, что санкции против РФ являются лучшим курсом для Штатов.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден утверждает, что резкий рост цен в США в марте 2022 года произошел из-за России, а конкретно из-за военной спецоперации на Украине. По мнению американского лидера, именно российская спецоперация на Украине привела к росту стоимости газа и продовольствия не только в Штатах, но и во всем мире.