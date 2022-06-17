В Германии признали, что Западу не удалось сделать Путина "одиноким" Фото: Александр КОЦ

Стратегия Запада изолировать России и главу государства Владимира Путина, поводом для которой послужило начало спецоперации на Украине, "не работает". Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

- Путин не одинок, - констатируется в публикации.

В частности, в тексте отмечается, что Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия – вот и весь небольшой актив за пределами Штатов и Евросоюза, который пытается поддерживать изоляцию России.

Ранее бывший помощник Генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявлял, что Западу не удалось склонить большинство стран мира к введению санкций против России из-за начала проведения спецоперации на Украине. По словам дипломата, власти Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, стран Южной Африки и Ближнего Востока отказались поддерживать требования США, Канады и Европейского союза о рестрикциях в отношении Москвы.