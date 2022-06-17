В посольстве России назвали неправдой заявления США о гражданском характере лабораторий на Украине Фото: REUTERS

Информация Минобороны США о гражданском характере лабораторий на Украине не соответствует действительности. Об этом сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

- Американская сторона с энтузиазмом продвигают информацию Пентагона от 9 июня, где утверждается, что за последние 20 лет Штаты оказывали поддержку 46 украинским лабораториям и центрам здравоохранения. Все проекты якобы носили исключительно гражданский характер ... Подготовленная Минобороны США информация - откровенная неправда, - говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Кроме того, в посольстве заявили, что американская программа Нанна - Лугара имела односторонний характер, лишь мизерная часть финансирования доходила до России.

Ранее сайт kp.ru писал, что на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова представила новые свидетельства работы на Украине биолабораторий США, которые, по ее словам, "способны повергнуть в шок". Дипломат сообщила, что деятельность американцев велась в интересах военного ведомства США под эгидой Агентства по уменьшению военных угроз при Пентагоне. Исследования опаснейших патогенов осуществлялись одновременно в 30 украинских лабораториях.